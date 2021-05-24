Горняк22: В России цены на красную икру достигли максимума

В апреле в России зафиксировано существенное подорожание красной икры. Апрельские цены на этот продукт стали рекордными с 2011 года.

По данным Росстата, которые приводит РБК, в апреле 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб. Это на 30% больше, чем год назад. Икра стала дорожать с июня прошлого года. В ноябре 2020-го цена впервые преодолела планку в 4 тыс. руб., побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб.

Подорожание икры подтвердили и в сети рыбных супермаркетов. Так, оптовые цены выросли за год на 50%.

По данным Росстата, производство красной икры в прошлом году упало до 11 тыс. Тогда как в 2019 было 21,6 тыс. тонн. В Росрыболовстве подчеркнули, что дефицита этого продукта не будет до начала путины 2021 года, так как есть еще остатки нереализованной продукции. В ведомстве сообщили, что в 2021 году производство икры может составить 18–20 тыс. тонн.

Алтайская правда