Горняк22: Психолог рассказала, как можно бороться с осенней хандрой

Осень Фото: pixabay.com

В осенний период некоторые люди сталкиваются с депрессивным настроением и хандрой. По словам эксперта, это состояние отличается от депрессии тем, что оно временное

Осенняя хандра нужна организму, чтобы преодолеть переход от летнего тепла к холодному времени года, заявила психолог Марина Решетникова, сообщает «Слово и Дело».

«В такой период нужно не напрягать организм работой и больше отдыхать. Улучшить настроение может общение с близкими, а также создание дома уюта» – рассказала она.

Специалист порекомендовала расслабиться в ванне с тонизирующей солью, зажечь ароматические свечи или закутаться в теплый плед и почитать любимую книгу. Кроме того, по её словам, следует есть больше витаминов и фруктов.

Ранее астрологи рассказали, как знакам зодиака нужно восстанавливать свои силы. По их мнению, Водолеям для восполнения энергии стоит попробовать волонтерство, а Девам в трудные моменты стоит заняться уборкой.

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