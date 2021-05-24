Горняк22: Алтайские выпускники поздравили свою учительницу в роддоме
Выпускники двух классов одной из школ Горно-Алтайска поздравили своего учителя прямо в роддоме. Они станцевали вальс под окнами и передали ей цветы.
Накануне в Республике Алтай, как и везде по стране, прошли линейки для выпускников школ. Учитель истории и обществознания Динара Кулушпаева в канун этого праздника стала мамой и находилась в роддоме.
Нарядные выпускники пришли под окна этого медучреждения, станцевали вальс для своего учителя и передали цветы. Как написала под опубликованным в TikTok видео одна из учениц: «Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю».
Ролик немедленно собрал множество просмотров, кадры поздравления до глубины души тронули сердца пользователей.
Педагог также не смогла сдержать слезы и назвала это событие «лучшим последним звонком в жизни».
Видео: polushkina1
@polushkina1
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♬ оригинальный звук — Bich