Горняк22: Ученые выявили коронавирус с тройной мутацией генов

Британские вирусологи сообщили, что обнаружили новую, тройную мутацию коронавируса с необычной комбинацией генов.

На сегодняшний день зафиксировано 49 случаев заражения этим типом вируса, Пока неизвестно, наиболее ли он заразен и устойчив ли к вакцинам.

Интерес специалистов вызван тем, что индекс распространения COVID-19 в Британии подскочил. И все это происходит на фоне увеличившихся случаев выявления индийского штамма, сообщают « Известия».

Британские власти сообщили, что готовы принять меры для распространения любых видов коронавируса.

Алтайская правда