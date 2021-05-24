Горняк22: Россиянам разъяснили, в каких случаях нельзя выращивать петрушку на огороде

Семена петрушки кудрявой включили в перечень запрещенных для выращивания растений. Юрист разъяснил, в каких случаях действует запрет на посадку этой зелени.

Семена петрушки кудрявой включили в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Выяснилось, что из ее семян можно сделать опасное для жизни человека масло, пишут РИА Новости.

По словам юриста Евгения Корчаго, сама петрушка не попадает под запрет — ее можно выращивать и употреблять абсолютно законно. Однако, если будет доказано, что семена петрушки посадили только с одной целью — получения масла, то за это грозит ответственность. Штраф может составлять до 40 тысяч рублей. Кроме того, любителей семян петрушки могут наказать обязательными либо исправительными работами, а также лишить свободы.

Алтайская правда