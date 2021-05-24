Горняк22: В Барнаульской зоне сменился регоператор: как теперь будет организован вывоз мусора

Региональное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заключило соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Экосоюз». Компания стала регоператором на ближайшие девять лет. К работе она приступит уже в ближайшие дни.

Почему пришёл другой перевозчик?

Напомним, ранее Барнаульскую зону обслуживал «ЭКО-Комплекс», срок регоператорства у которого истекает 1 июня 2021 года. Компания участвовала в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но из трех допущенных к нему предприятий заявила самую высокую цену за свои услуги – порядка 11 млрд 730 млн рублей.

Победителем конкурса признали ООО «ЭКО-Утилизация» (с заявленной ценой на услуги 11 млрд рублей). Однако в установленный срок организация не представила документы, необходимые для подписания соглашения, в связи с чем в соответствии с действующим законодательством Минстрой направил предложение о заключении соглашения «Экосоюзу».

– Данной организацией были представлены все необходимые документы, в том числе банковская гарантия. С целью сохранения непрерывного процесса по обращению с ТКО «Экосоюз» уже приступил к подготовительным работам, – сообщили в министерстве.

Компания получила полномочия по вывозу отходов с территории самой крупной в крае зоны со 2 июня 2021 года.

Что известно об «Экосоюзе»?

Компания находится на рынке с 2017 года. Ранее она являлась подрядчиком «ЭКО-Комплекса» в краевом центре – обслуживала Октябрьский и Железнодорожный районы.

Как следует из информации на официальном сайте, предприятие предлагает полный комплекс услуг по вывозу, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов, а также строительного и крупногабаритного мусора. Автопарк оснащен новой современной мусороуборочной техникой и насчитывает более 30 единиц.

В «Экосоюзе» на сегодняшний день числится более 40 человек. Но, учитывая полученный статус регоператора, предприятие будет расширяться. По словам его руководителя Андрея Кулагина, в настоящее время идет формирование отдела по работе с потребителями, в том числе в районах зоны.

Нужен ли новый договор на вывоз мусора?

Законодательство обязывает физических и юридических лиц заключить договор с регоператором. 17 мая компания уже разместила его типовую форму на своем официальном сайте.

– Договоры, которые есть у потребителей с «ЭКО-Комплексом», утратят свою силу 2 июня, – рассказал начальник отдела обращения с ТКО Министерства строительства и ЖКХ Александр Козлов. – Все жители вправе обратиться к региональному оператору для заключения нового. Но законодательство не обязывает делать это именно в письменном виде. Если потребитель сам не подал заявку, документ будет считаться заключенным на условиях типового и вступит в силу на 16-й рабочий день после размещения «Экосоюзом» предложения о заключении указанного договора.

Пока представительства регоператора в Барнауле и районных центрах будут работать по своим прежним адресам. Однако, чтобы не создавать очереди в офисах, в «Экосоюзе» просят потребителей воспользоваться дистанционным способом.

– Для заключения договора по обращению с твердыми коммунальными отходами нужно заполнить бланк заявки, который размещен на сайте «Экосоюза», направить его и необходимые документы на электронную почту. Затем с потребителями свяжется по телефону специалист, – пояснил Андрей Кулагин.

Напомним, юридические лица также обязаны оформить договор. В противном случае регоператор сделает это самостоятельно в рамках законодательства и на основе доступных сведений об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. По оценкам экспертов, в таких ситуациях начисления производятся по утвержденным нормативам. К тому же, как правило, на выявление уклоняющегося от оплаты услуги бизнеса уходит несколько месяцев. Поэтому счет предпринимателям выставляется с момента начала работы регоператора в населенном пункте. Весьма существенные суммы задолженности юрлица пытаются оспорить. Но суды встают на сторону регоператоров.

Изменится ли график?

Чтобы избежать проблем в вывозе отходов, в «ЭКО-Комплексе» окажут необходимую поддержку новому регоператору на начальном этапе его работы. Пересмотра графиков в первое время не будет. «Экосоюз» продолжит ездить по существующим маршрутам.

В случае каких-либо изменений обязанность по информированию жителей лежит на органах местного самоуправления. Они должны оперативно оповестить людей.

Как быть с долгом за вывоз мусора?

Задолженность за услугу «Обращение с ТКО» никуда не спишется, ее необходимо погасить. В противном случае прежний регоператор будет вынужден обратиться в суд. Практика уже сложилась в пользу перевозчика. Судебный приказ направляется должнику. Затем документы поступают судебным приставам для взыскания задолженности в случае неоплаты счета в добровольном порядке.

– Важно понимать: оплатить услугу всё равно придется. Судебные приставы производят принудительное взыскание средств, в том числе путем списания денег с расчетных счетов потребителей, их банковских карт, – говорит юрист Тимур Чугунцов.

Сумма долга отображается в системе «Город», оплатить ее можно в банках на лицевой счет «ЭКО-Комплекса».

Кстати, «ЭКО-Комплекс» продолжит свою работу и сосредоточится на поддержке администрации Барнаула в исполнении полномочий по Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где к вопросам местного значения городского поселения отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Что удалось сделать прежнему регоператору?

Как известно, мусорная реформа проходит не без сложностей. Однако «ЭКО-Комплексу» удалось сформировать единую базу отходообразователей – юридических и физических лиц. Наладить работу с органами местного самоуправления по определению мест накопления ТКО, формированию реестров контейнерных площадок. В компании заявляют, что сбор и транспортирование отходов до полигонов происходили в соответствии с территориальной схемой. А весь спецавтотранспорт был оборудован системой ГЛОНАСС.

Принятые меры помогли создать объективную картину отходообразования в зоне обслуживания, заложить эти параметры во вновь формируемую территориальную схему по обращению с отходами. Это в итоге позволит выработать экономически целесообразный подход к планам по обустройству объектов инфраструктуры отрасли, новых контейнерных площадок, мусоросортировочных предприятий, полигонов.

Барнаул

Алтайская правда