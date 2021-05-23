ГОРНЯК22 23.05.2021
Общество

Горняк22: Для «застрявших» в РФ мигрантов вводится спецрежим

Горняк22
12 часов Ago

Для мигрантов, которые вынужденно находятся в России, но не имеют на это права, МВД вводит специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание».

Как рассказали ТАСС в министерстве, это делается в качестве профилактической меры. Под новый режим подпадают мигранты, которым ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участием в судебных разбирательствах. Также режим хотят распространить на иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями.

По данным полиции, порядка 1,6 млн мигрантов «застряли» в России из-за пандемии. С неопределенностью статуса столкнулись около 400 тысяч приезжих.

Алтайская правда

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