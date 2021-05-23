ГОРНЯК22 23.05.2021
Общество

Горняк22: Барнаульцы основательно почистили берег Пивоварки

Горняк22
12 часов Ago

Накануне на берегу реки Пивоварки в районе дома №3а по ул. Садовой в Барнауле прошел экологический субботник.

Активисты ТОС Локомотивного микрорайона, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены молодежного общественного движения «Молодая гвардия Единой России» и представители дружины «Барнаульская» очистили территорию от мусора и сухих веток. Городская администрация сообщила, что вывезено четыре КАМАЗа мусора.

Описываемая локация является важной транспортной развязкой в масштабе микрорайона: через расположенный здесь мост проходит дорога к железнодорожному и авто- вокзалам, проспекту Коммунаров и школе №78.

Барнаул 

Алтайская правда

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