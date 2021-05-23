ГОРНЯК22 23.05.2021
Общество

Горняк22: Подросткам будут вручать паспорт вместе с Конституцией

Горняк22
12 часов Ago

С 1 июля лицам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать еще и Конституцию РФ. Соответствующее постановление уже принято федеральным правительством.

«Одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации, за исключением лиц, подававших заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации, вручается издание Конституции Российской Федерации (в актуальной редакции)», — гласит текст постановления.

По мнению властей, такая практика повысит уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда

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