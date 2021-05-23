Горняк22: В Рубцовске установили плиту в память о репрессированных

В Рубцовске на месте предполагаемого расстрела жертв политических репрессий установили мемориальную плиту. Была отслужена поминальная лития. Сестры милосердия поставили свечи в память невинно убиенных. Представительницы городского женсовета возложили цветы.

На протяжении пяти лет Рубцовская епархия занимается поиском места общего расстрела жертв политических репрессий в 1930-х годах. Изыскания ведут руководитель отдела образования Рубцовской епархии Елена Бычкова и военный пенсионер Сергей Колчин.

Предположительно, это место находится в так называемой Редькиной забоке.

«На данный момент мы предполагаем, что здесь лежат останки около 400 человек: рабочих, крестьян, священников, монахинь. Точное количество жертв, расстрелянных в Рубцовске, не назовет никто. Не во всех справках указано, где произведена смертная казнь», – говорит Елена Бычкова.

Возможное место захоронения определено по косвенным признакам. Верующие приходят молиться и стараются поддерживать порядок. Ранее здесь установили пятиметровый крест и памятный камень.

Фото: предоставлено Еленой Бычковой

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Алтайская правда