Горняк22: Почему физика-теоретика и конструктора Андрея Сахарова считают гением и пророком

Андрей Дмитриевич Сахаров – один из самых выдающихся общественных деятелей XX века, физик-теоретик, конструктор, отец советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира, академик АН СССР. В Барнауле именем Сахарова названа площадь. А сегодня, 21 мая, ему исполнилось бы 100 лет.

О науке

Академика Андрея Сахарова недаром называют человеком эпохи. Его жизнь и деятельность неотделимы от исторических процессов второй половины ХХ века.

Он был публичным и открытым человеком. Многочисленные его интервью, которые он давал как журналистам-соотечественникам, так и зарубежным, интересны и сегодня. Его часто цитируют.

О себе самом Сахаров как-то сказал:

– Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне своей судьбы.

И действительно, его жизненный путь – яркий, необычный. Андрей Сахаров родился в Москве в семье преподавателя физики Дмитрия Сахарова, автора многих научно‑популярных книг. Его мать Екатерина Алексеевна, дочь дворянина и потомственного военного, была домохозяйкой.

Еще будучи подростком, показанные отцом опыты Андрей Сахаров воспринимал как ослепительное чудо. Любимым чтением его были научно-популярные, научно-фантастические, а позднее и «вполне научные» книги из отцовской библиотеки.

Андрей Сахаров писал:

– Мое детство прошло в большой коммунальной квартире, где, впрочем, большинство комнат занимали семьи наших родственников и лишь часть – посторонние. В доме сохранялся традиционный дух большой, крепкой семьи – постоянное деятельное трудолюбие и уважение к трудовому умению, взаимная семейная поддержка, любовь к литературе и науке.

В итоге он получил прекрасное домашнее образование, в школу пошел сразу в 7-й класс. Окончив ее, поступил на физический факультет Московского университета. Учился блестяще.

В сентябре 1942 года Сахаров был распределен в распоряжение Наркомата вооружения, откуда был направлен на большой военный завод в Ульяновск, где стал автором ряда изобретений в области методов контроля продукции. Затем сделал самостоятельно несколько научных работ, послал их в Физический институт АН СССР имени П.Н. Лебедева (ФИАН). В 1945 году поступил туда в аспирантуру, после защитил кандидатскую диссертацию.

В 1948 году Андрей Сахаров был включен в научно‑исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, где проработал 20 лет.

Вместе со своим руководителем Игорем Таммом Сахаров стал одним из инициаторов работ по исследованию управляемой термоядерной реакции. Выдвинул идею магнитной кумуляции для получения сверхсильных магнитных полей и идею лазерного обжатия для получения импульсной управляемой термоядерной реакции. Сахаров – автор нескольких ключевых работ в космологии, а также по теории поля и элементарным частицам.

В 1953 году Сахаров защитил докторскую диссертацию и был избран действительным членом Академии наук СССР. Кстати, одним из феноменов научной деятельности Сахарова стало то, что практически все его научные достижения получили практическое развитие.

О политике

Затем Андрей Сахаров стал активно выступать за прекращение испытаний ядерного оружия. Советской власти это казалось непонятным. А он написал статью о вреде ядерных испытаний, выступил (совместно с Курчатовым) против намечавшихся испытаний. Он был одним из инициаторов заключения Московского договора 1963 года о запрещении испытаний в трех средах (в атмосфере, воде и космосе), участвовал в работе Комитета по защите Байкала.

– Я думаю, что XX век – это действительно век науки, – размышлял Сахаров в одном из последних интервью. – Во всех областях произошли колоссальные прорывы, имевшие огромные последствия в жизни человеческого общества. Но благодаря тому, что это произошло в очень критический период человеческой истории, последствия эти были неоднозначны. Две главные опасности, угрожающие жизни на Земле, – всеобщее уничтожение в ходе термоядерной войны и уничтожение от экологических последствий – тесно связаны с прогрессом науки и техники. Но я считаю, что в целом прогресс есть движение, необходимое в жизни человечества… человечество вне прогресса существовать не может. Это его форма существования. Я надеюсь, что этот критический период человеческой истории будет преодолен человечеством. Это некий экзамен, который человечество держит. Экзамен на способность выжить.

Затем появились первые обращения Андрея Сахарова в защиту репрессированных. Зачем ему было еще и это? Сам он объяснял это так:

– Я чувствую себя в неоплатном долгу перед смелыми и нравственными людьми: узниками тюрем, лагерей и психиатрических больниц, пострадавшими за свою борьбу в защиту прав человека.

В 1968 году он написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которая была опубликована во многих странах. Сахарова отстранили от работы на «объекте» и уволили со всех постов, связанных с военными секретами.

Но, видимо, обойтись без него научное сообщество не могло. И правительство всё же это понимало. В 1969 году он вернулся к научной работе в ФИАН. Был зачислен в отдел института на самую низкую должность.

Но и это не стало для него препятствием, чтобы продолжать правозащитную деятельность. В 1975 году Андрей Сахаров написал книгу «О стране и мире». В том же году за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства Сахаров был удостоен звания лауреата Нобелевской премии мира.

И через год был избран вице‑президентом Международной лиги прав человека. Выступил за отмену смертной казни в СССР и во всём мире, против ввода советских войск в Афганистан.

В итоге последовала новая реакция власти. Его лишили всех правительственных наград и премий – ордена Ленина, званий трижды Героя Социалистического Труда и (постановлением Совета Министров СССР) лауреата Сталинской и Ленинской премий. Без суда сослали в город Горький, закрытый для иностранцев. Там ученый находился в условиях почти полной изоляции и под круглосуточным милицейским надзором. Провел три длительные голодовки. Сахарова насильно госпитализировали и кормили.

С началом перестройки ученый был освобожден из ссылки. Вместе с женой вернулся в Москву, где продолжил работать в Физическом институте им. П.Н. Лебедева. Теоретический отдел ФИАН, которым после смерти Тамма руководил академик Гинзбург, добился того, что Андрей Сахаров остался сотрудником (все семь лет на двери кабинета в ФИАН сохранялась табличка с его фамилией). Последние годы жизни Сахаров активно занимался правозащитной деятельностью. В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР от Академии наук.

Глазами барнаульцев

В Барнауле в честь Андрея Сахарова в 1991 году названа одна из главных площадей. Событие было приурочено к 70-летней годовщине со дня рождения академика.

Об этом удивительном человеке помнят в Алтайском крае. Владимир Овчинников, который в конце 80-х был народным депутатом СССР, рассказывает:

– Сказать о том, что я был знаком с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, было бы неправдой. Да, я слышал о нем как о диссиденте и большом ученом, как все люди, проживающие в глубинке. Но случай, характеризующий его как несломленного человека, сохранившего чувство юмора, я запомнил. В Кремлёвском Дворце съездов на последнем этаже был огромный холл, где в перерыве работали буфеты и можно было перекусить. В один из перерывов я поднялся наверх, чтобы перехватить бутерброд с чаем. Была очередь, и я сразу заметил фигуру Сахарова, который стоял впереди молча, немного сгорбленный, как бы стараясь не привлекать внимания. Подошел к очереди депутат Карякин из московской депутатской группы и, увидев Сахарова, с ним заговорил. В разговоре прозвучала фраза, сказанная Сахаровым: «Да вот решил воспользоваться привилегиями и купить домой миндальное печенье…»

Еще вспоминается его выступление с трибуны, когда зал пытался его захлопать и даже встал. Эти кадры попали в хронику. За моей спиной сидел Герой Советского Союза, тогда еще политик Руслан Аушев, почему-то вместе мы не встали, не захлопывали этого мужественного человека. А он выстоял на трибуне и закончил свое выступление, несмотря на шипящий и хлопающий зал. И еще запомнились похороны с миллионным митингом в Лужниках, когда ветер и мокрый снег не помешали собраться москвичам.

Затем группа демократически настроенных барнаульцев обратилась в горисполком с просьбой о присвоении площади у Дворца спорта имени Андрея Сахарова. Что и было сделано.

А известный алтайский правозащитник Константин Емешин вспоминает:

– Это был великий физик. Уникальный, талантливый человек. Я бывал в Академгородке в Новосибирске. Слышал, как там восхищались им ученые. И он же выступал за то, чтобы остановить ядерную гонку. Я помню, как это было. До сих пор еще расхлебываем последствия испытаний на Семипалатинском полигоне…

И довелось мне побывать в Нижнем Новгороде, некогда он назывался город Горький. Там местные жители гордятся тем, что этот человек жил у них в ссылке.

Вот таким был академик Андрей Сахаров – человек эпохи.

Барнаул

Алтайская правда