ГОРНЯК22 23.05.2021
Общество

Горняк22: Первый этап завершен. Горячая вода возвращается в дома барнаульцев

Горняк22
20 часов Ago

В Барнауле с 11 по 20 мая проходили гидравлические испытания по контуру магистрали М31 Барнаульской ТЭЦ-3. После опрессовки 53 тыс. горожан начали получать горячую воду раньше срока, у остальных она потечет по графику 21 мая.

По последним данным СГК на 21 мая, обнаружено 79 повреждений, из них устранено 48. Из остальных на подачу горячей воды влияют только шесть.

Пока ресурс не подан в 10 многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Г.Исакова 168 и 170; А. Петрова 187, 213, 215, 217 и 219; С. Армии 121 и 121а; Малахова 77. В течение дня компания обещает закончить работы на этих участках, после чего горячую воду подключат.

Если в течение дня она так и не появится, позвоните в управляющую компанию – от неё зависит наладка внутридомового оборудования и открытие нужных задвижек.

Следующий этап испытаний начнется 24 мая.

Барнаул 

Алтайская правда

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