Горняк22: «Барнаулкапстрой» намерен обанкротить фирму из дела бывшего вице-мэра Демина

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Ранее в текущем году «Барнаулкапстрой» уже предпринимал попытку обанкротить другую фирму взяткодателя своего бывшего руководителя – «СК Стройпанорама», но безуспешно

Муниципальный застройщик «Барнаулкапстрой» (БКС) намерен добиться банкротства принадлежащей бизнесмену Олегу Зенову компании «ПромПлощадка». Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные портала Федресурс.

По сведениям издания, сумма кредиторской задолженности может составлять свыше 5 млн рублей.

В августе 2018 года компании заключили договор по возведению детского досугового центра в поселке Спутник, по которому «ПромПлощадка» обязалась вложить в стройку 12 млн рублей, а БКС выполнить работы. Однако в итоге застройщик получил только часть из этой суммы.

В июне суд удовлетворил требования БКС о взыскании 5,2 млн рублей, обжаловать это решение ответчику не удалось.

Ресурс обращает внимание на то, что по приговору суда осужденного экс-руководителя БКС именно «ПромПлощадка» и другая фирма Зенова – «СК Стройпанорама» – предлагали взятку Александру Канакову, а также бывшему замглавы города по строительству Сергею Демину, которому на днях вынесли громкий приговор.

Не исключено, что и самому «Барнаулкапстрою» придется отбиваться от нападок кредиторов – ранее уже две компании заявили о намерении добиться его банкротства.

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