Горняк22: Издатель «Тайги.инфо» заявил в полицию об угрозах убийством

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Он также просит МВД дать оценку действиям оппонента на соответствие их статье 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

Издатель популярного сибирского ресурса «Тайга.инфо» Виктор Чистяков обратился в полицию из-за угроз в свой адрес. Об этом говорится в сообщении портала.

В своем заявлении журналист просит привлечь к ответственности бывшего чиновника и экс-руководителя государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирска Евгения Пономарева.

По словам Чистякова, ему поступил звонок с личного номера Пономарева, в ходе которого последний в грубой форме предложил встретиться и «разобраться по-мужски».

Издатель связывает произошедшее с публикацией ресурса, в которой рассказывается о ситуации на рынке управляющих компаний города и нечистоплотной борьбе за многоквартирные дома. Руководители новосибирских УК, в частности, рассказали корреспондентам о «снисхождении» ГЖИ региона к структурам, связанным с местным холдингом «МКС».

Ранее «Толк» сообщал о том, что сына бывшего вице-мэра Барнаула Дёмина подозревают в угрозах сотруднику ФСБ.

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