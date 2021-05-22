Горняк22: Из Алтайского края стали реже уезжать

В первом квартале текущего года миграционная убыль населения из Алтайского края выросла по сравнению с январем-мартом 2020 года. Однако говорить об оттоке населения не приходится — просто меньше людей стало приезжать. И уезжать, кстати, тоже.

По данным Алтайкрайстата, миграционная убыль составила 1210 человек за первые три месяца текущего года против 567 – в первом квартале предыдущего. При этом, в начале 2020 года из Алтайского края уехало 6,8 тысяч человек, а в январе-марте 2021 года – 6,7 тысяч. Убыль, таким образом, обусловлена не ростом числа уехавших из региона, а сокращением притока новых людей.

Такой тренд характерен для всех сегментов алтайской миграции. Уезжать за пределы региона или страны стало гораздо меньше людей, однако количество приезжих сократилось еще сильнее. Так, например, отток населения в другие регионы составлял в прошлом году 1076 человек, а в этом – уже 1552, то есть, в 1,5 раза больше. Хотя количество выбывших в абсолютных цифрах не изменилось (5040), просто приехало на 400 человек меньше.

Прирост наблюдается лишь в потоках мигрантов из стран СНГ, однако и его темпы снизились. Так, в первом квартале 2020 года рост составил 509 человек, а за первые три месяца 2021 года – 342 человека. При этом, и уехавших и приехавших стало на несколько сот человек меньше.

Подробную развертку по странам, из которых прибывают мигранты, Алтайкрайстат не приводит, однако известно, что основным донором для края выступает Казахстан.

Алтайская правда