Горняк22: Пожарные ликвидировали горение на трансформаторе в Барнауле

Пожар Фото: "Инцидент Барнаул"

В результате инцидента в некоторых частях города пропало электричество — на улицах встали трамваи и троллейбусы, выключились светофоры

Пожарные ликвидировали открытое горение на трансформаторе в Барнауле. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В то же время в ЦУР региона прокомментировали перебои с электроэнергией и водой в городе после инцидента. Здесь отключения назвали кратковременными.

«По данным мэрии города, работа сетей восстановлена», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба компании «Нортек», неподалеку от которой произошел пожар, трансформатор был отключен на время тушения пожара. Площадь возгорания – менее 100 кв.метров, также выгорело около 70 кв. метров травы рядом.

«Во время тушения пожара был отключен от электричества Шинный завод. Подачу энергии там восстановили. Последствий нет», – уведомили в ЦУР.

Вечером 15 сентября в Барнауле произошел крупный пожар на трансформаторе Алтайского шинного комбината. В соцсетях жители города сообщали о том, что в домах в некоторых частях города «моргнул» или вовсе погас свет, в кранах исчезла вода, в районе инцидента встали трамваи и троллейбусы, не работали светофоры.

Причины возгорания пока не сообщаются.

ТОЛК