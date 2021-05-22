ГОРНЯК22 23.05.2021
Общество

Горняк22: Барнаульцев призывают к участию в акции «На работу на велосипеде»

Горняк22
20 часов Ago

В России с 21 мая по 4 июня проходит акция «На работу на велосипеде». Алтайский край тоже участвует.

Участники просто едут по своим делам на двухколесном друге, делают фото и выкладывают их в социальные сети с хештегом #наработунавелосипеде.

Организаторы призывают владельцев кафе, реаторанов, магазинов и других заведений стать партнерами акции и сделать скидки для ее участников-велосипедистов.

Основная цель мероприятия – напомнить, что велосипед является полезным для здоровья и экологичным средством передвижения. Для многих он становится полноценной альтернативой привычному транспорту.

Фото: Велоинфраструктура Барнаула

Барнаул 

Алтайская правда

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