Горняк22: Барнаульцев призывают к участию в акции «На работу на велосипеде»

В России с 21 мая по 4 июня проходит акция «На работу на велосипеде». Алтайский край тоже участвует.

Участники просто едут по своим делам на двухколесном друге, делают фото и выкладывают их в социальные сети с хештегом #наработунавелосипеде.

Организаторы призывают владельцев кафе, реаторанов, магазинов и других заведений стать партнерами акции и сделать скидки для ее участников-велосипедистов.

Основная цель мероприятия – напомнить, что велосипед является полезным для здоровья и экологичным средством передвижения. Для многих он становится полноценной альтернативой привычному транспорту.

Фото: Велоинфраструктура Барнаула

Барнаул

Алтайская правда