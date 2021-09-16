Горняк22: Часть трассы Барнаул — Бийск перекрыли на три часа из-за военных
Военные. Колонна Фото: mil.ru
Участников дорожного движения просят быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к затрудненной с утра дорожной обстановке
Утром 16 сентября временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке трассы в Алтайском крае. Это связано с плановым движением военных колонн на участке дороги, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Так, проезд закрыт с 9.00 до 12.00 на автодороге:
- «Бобровка – Фирсово – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи».
Водителям приносят извинения за доставленные временные неудобства.