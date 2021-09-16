Горняк22: Без Пикета и «звёзд»: «Шукшинские дни на Алтае» пройдут без массовых гуляний

Василий Шукшин Фото: "Толк"

Конкурсные показы всех программ пройдут в Барнауле, Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Бийске и ряде райцентров

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» состоится без массовых уличных мероприятий, заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

«Из-за не очень благополучной эпидобстановки нам пришлось отказаться от «красной дорожки», программы на горе Пикет и гуляний в Сростках. Фестивальные мероприятия пройдут на закрытых площадках с учетом допустимой наполняемости залов в 50%», – рассказала она.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина. В этом году кинофестиваль будет включать в себя две конкурсные программы: полнометражные художественные фильмы и короткометражки.

Закрытие Шукшинских дней и подведение итогов кинофестиваля пройдёт 1 октября в Бийске на площадке городского Дворца культуры.

Ранее «Толк» сообщал, что пандемия коронавируса поставила крест на «Шукшинских днях». По словам министра культуры, в фестиваль пройдёт позже и в усечëнном режиме.

5 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

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