Горняк22: Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Барнауле

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В сентябре самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии руководителей среднего звена, программистов, инженеров, менеджеров по продажам и супервайзеров

В сентябре в Барнауле больше всего платить готовы директору магазина крупной ретейл-сети «Магнит» и главному менеджеру по прямым продажам. Об этом стало известно из исследования SuperJob.

Кандидату на пост директора работодатель обещает платить от 58 до 64 тысяч рублей. При этом претендент должен иметь опыт управления подчиненными и работы в аналогичной сфере. В свою очередь, компания готова предоставить обучение и корпоративные скидки.

Главному менеджеру по прямым продажам с опытом работы от одного года готовы платить от 57 тысяч рублей. Работодатель также предлагает бонусы за выполнение плана, льготные условия по кредитам и ипотеке, а также матпомощь в трудных ситуациях.

На третьем месте оказалась вакансия электросварщика ручной сварки с зарплатой от 50 до 60 тысяч рублей.

В рейтинг также попали вакансии эксперта по залогам в банк и менеджера по продажам в образовательный холдинг. За их услуги работодатели готовы платить от 50 тыс. рублей.

Ранее «Толк» сообщал, какие профессии на Алтае самые востребованные, а где переизбыток кадров. Большой спрос на высококвалифицированных работников наблюдается практически в каждой сфере. Особая нехватка работников наблюдается в обрабатывающей промышленности и здравоохранении.

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