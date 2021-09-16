Горняк22: В Алтайском крае с начала сентября коронавирусом заболели более 3 тысяч человек
Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
Сейчас в алтайских госпиталях с подтвержденным коронавирусом находится 2 531 пациент – это на 123 человека меньше, чем в начале месяца
232 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 15 сентября в регионе зарегистрировали 74 011 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе заразились 5 266 детей, сообщает оперативный штаб региона.
За последние семь дней в крае коронавирус подтвердили у 1 644 человек. С начала месяца – 3 338.
528 пациентов с коронавирусом находятся сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 211 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Кроме того, за эти сутки в регионе умерли 22 больных ковидом, 20 – от вируса. Общее число летальных исходов – 5 065.
275 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего вылечились 57 092 человека.
В крае развернуто 3 604 койки для ковидных больных. Свободными остаются 719 мест.
Прививаются от инфекции сейчас 660,4 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 62,
Бийск – 18,
Рубцовск – 15,
Алейск – 12,
Новоалтайск – 10,
Заринск и Славгород – по 8,
Шипуновский район – 6,
Локтевский район – 5,
Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевский, Павловский, Ребрихинский и Советский районы – по 4,
Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный и Чарышский районы – по 3,
Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский и Шелаболихинский – по 2,
Ельцовский, Кытмановский, Суетский и Угловский районы – по 1.