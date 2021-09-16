Горняк22: Кровавый залив и мертвые туши: кто и зачем убивает дельфинов в Дании

Океан. Волны. Вода Фото: pixabay.com

В Сети появились ужасные кадры, на которых изображено около 1,5 тысячи мертвых дельфинов. Их убили во время традиционного забоя

Что случилось в Дании

В результате традиционной охоты на Фарерских островах 12 сентября убили примерно 1500 дельфинов, из-за этого вода в заливе стала красной от крови. В Сети появились кадры множества мертвых туш животных на берегу, которые привели в ужас общественность. Об этом сообщает РИА Новости.

Фарерская ассоциация китобойного промысла считает, что это может повлиять на имидж Фарер во всем мире.

Зачем убивают дельфинов

Ежегодно на Фарерских островах проводят забой черных дельфинов – гриндов. Это считается традицией, история которой уходит к 1584 году. В то время другого мяса на острове не было, а мясо дельфинов обеспечивало население едой на целый год вперед. Об это пишет портал «Культурология».

Мясо и жир гринд не продают в магазинах и не отправляют на экспорт. Эти продукты готовят и съедают непосредственно в семьях охотников. Именно поэтому в эти дни на берегу появляется большое количество людей.

Многие считают, что китобойный промысел – это бесчеловечно, жестоко и бессмысленно. Однако местные не намерены отказываться от своих традиций и исключать из рациона мясо гринд.

Кто может остановить убийство дельфинов в Дании

В 2021 году в ходе охоты на дельфинов было убито в 40 раз больше животных, чем обычно. Такие масштабы шокировали местную ассоциацию китобойного промысла.

Из-за этого Дании часто предъявляют претензии, но правительство страны не имеет здесь никаких рычагов влияния. На островах с 1948 года самостоятельно решают практически все государственные вопросы, включая и китобойный промысел. Исключением являются лишь вопросы обороны и внешней политики.

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