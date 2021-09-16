ГОРНЯК22 17.09.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае работодателям возместят затраты на антиковидные меры

Горняк22
15 часов Ago

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Алтайское региональное отделение соцстраха планирует направить на программу финансирования предупредительных мер 175 млн рублей

До 1 октября в Алтайском крае работодатели смогут подать заявление на финансирование профилактических мероприятий во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии города.

В этом году работодатели могут получить финансирование соцстраха на тестирование персонала, покупку масок, антисептиков, а также устройств для дезинфекции.

«Кроме антиковидных мероприятий, в перечень включено проведение медосмотров, обучение по охране труда и организация санаторно-курортного лечения работников, – рассказала управляющий Алтайским региональным отделением ФСС Татьяна Петрова.

По ее словам, работодатель может выбрать любые предмеры, реализовать их за свой счет и получить возмещение затрат от Фонда социального страхования. На профилактику профзаболеваний можно направить до 20% от сумм уплаченных в ФСС страховых взносов.

Ранее россиянам предложили давать по три выходных дня после прививки от коронавируса. По словам экспертов ИСИРГИ, дополнительные выходные после прививки могли бы увеличить число вакцинированных.

Сегодня российское трудовое законодательство не предусматривает предоставление оплачиваемых отгулов.

ТОЛК

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