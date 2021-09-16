Горняк22: В Алтайском крае с начала сентября коронавирусом заболели более 3 тысяч человек

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Сейчас в алтайских госпиталях с подтвержденным коронавирусом находится 2 531 пациент – это на 123 человека меньше, чем в начале месяца

232 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 15 сентября в регионе зарегистрировали 74 011 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе заразились 5 266 детей, сообщает оперативный штаб региона.

За последние семь дней в крае коронавирус подтвердили у 1 644 человек. С начала месяца – 3 338.

528 пациентов с коронавирусом находятся сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 211 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за эти сутки в регионе умерли 22 больных ковидом, 20 – от вируса. Общее число летальных исходов – 5 065.

275 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего вылечились 57 092 человека.

В крае развернуто 3 604 койки для ковидных больных. Свободными остаются 719 мест.

Прививаются от инфекции сейчас 660,4 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 62,

Бийск – 18,

Рубцовск – 15,

Алейск – 12,

Новоалтайск – 10,

Заринск и Славгород – по 8,

Шипуновский район – 6,

Локтевский район – 5,

Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевский, Павловский, Ребрихинский и Советский районы – по 4,

Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный и Чарышский районы – по 3,

Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский и Шелаболихинский – по 2,

Ельцовский, Кытмановский, Суетский и Угловский районы – по 1.

ТОЛК