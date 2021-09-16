Горняк22: В Алтайском крае работодателям возместят затраты на антиковидные меры

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Алтайское региональное отделение соцстраха планирует направить на программу финансирования предупредительных мер 175 млн рублей

До 1 октября в Алтайском крае работодатели смогут подать заявление на финансирование профилактических мероприятий во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии города.

В этом году работодатели могут получить финансирование соцстраха на тестирование персонала, покупку масок, антисептиков, а также устройств для дезинфекции.

«Кроме антиковидных мероприятий, в перечень включено проведение медосмотров, обучение по охране труда и организация санаторно-курортного лечения работников, – рассказала управляющий Алтайским региональным отделением ФСС Татьяна Петрова.

По ее словам, работодатель может выбрать любые предмеры, реализовать их за свой счет и получить возмещение затрат от Фонда социального страхования. На профилактику профзаболеваний можно направить до 20% от сумм уплаченных в ФСС страховых взносов.

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