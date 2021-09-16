Горняк22: Мэр Бийска назначил старт отопительного сезона на 20 сентября
Батарея Фото: pixabay.com
15 сентября градоначальник подписал соответствующий документ: тепло в дома горожан начнет поступать уже через пять дней
Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом сообщает администрация города в своем Instagram.
«Согласно документу, отопительный сезон в Бийске начнется с понедельника – 20 сентября», – говорится в сообщении.
Дата обусловлена прогнозным понижением температуры, а также противодействием распространению COVID-19 и простудных заболеваний, пояснили в мэрии.
Между тем в комментариях горожане выражают недоумение по поводу столь раннего, по их мнению, запуска тепла.
«Рановато, однако»,
«Ну где бы с 1 октября. А с 20 сентября, рановато как бы. Мне лично не надо бы… Будем улицу обогревать»,
«Тепло еще», – пишут они.
Ранее стало известно о том, что в Барнауле ориентировочно отопительный сезон начнется также с 20 сентября.