Горняк22: Мэр Бийска назначил старт отопительного сезона на 20 сентября

Батарея Фото: pixabay.com

15 сентября градоначальник подписал соответствующий документ: тепло в дома горожан начнет поступать уже через пять дней

Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом сообщает администрация города в своем Instagram.

«Согласно документу, отопительный сезон в Бийске начнется с понедельника – 20 сентября», – говорится в сообщении.

Дата обусловлена прогнозным понижением температуры, а также противодействием распространению COVID-19 и простудных заболеваний, пояснили в мэрии.

Между тем в комментариях горожане выражают недоумение по поводу столь раннего, по их мнению, запуска тепла.

«Рановато, однако»,

«Ну где бы с 1 октября. А с 20 сентября, рановато как бы. Мне лично не надо бы… Будем улицу обогревать»,

«Тепло еще», – пишут они.

Ранее стало известно о том, что в Барнауле ориентировочно отопительный сезон начнется также с 20 сентября.

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