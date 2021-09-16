Горняк22: Трехдневное бабье лето установилось в Алтайском крае, но к выходным похолодает

Бабье лето. Осень Фото: pixabay.com

Синоптики допускали, что традиционное бабье лето может не прийти в регион, однако небольшое потепление все-таки ненадолго установилось в крае в середине сентября

Теплая погода установилась в Алтайском крае. Правда, тепло задержится всего до ближайших выходных дней.

15 сентября в регионе столбики термометров поднимутся до +24 градусов, 16 сентября ожидается потепление до +25, а 17 сентября – уже до +26. Все эти дни по краю будет преимущественно без осадков, а ветер подует южного направления.

Однако уже к субботе, 18 сентября, в Алтайский край придет холодный фронт с дневными температурами около +15 градусов. Кроме того, вернутся дожди, местами – с грозами.

Согласно долгосрочному прогнозу на месяц, в регионе больше не ожидается значительного потепления. Напротив, дневные и ночные температуры будут только снижаться – до +7…+9 градусов к концу сентября.

Предварительный погноз погоды на месяц Фото: скриншот сайта gismeteo.ru

Напомним, бабьим летом называют период сухой и теплой погоды в начале осени. В это время по ночам на улице уже довольно прохладно, а днем сохраняются летние температуры воздуха. Осенью-2021 традиционного бабьего лета синоптики не прогнозируют.

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