Горняк22: Пропавшие из барнаульского двора «Школьницы» нашлись

Скульптура на реставрации Фото: instagram.com/urban.alt

Оказалось, что фигурки на реставрацию забрал один из жителей домов, расположенных поблизости — со временем скульптура стала ветшать

Пропавшая из барнаульского двора скульптура «Школьницы» нашлась. Об этом сообщает сообщество urban.alt.

Ранее местные жители рассказали в соцсетях, что не обнаружили на постаменте фигурки, которые установили здесь еще в 50-60 года прошлого века.

«История оказалась с хорошим финалом – один из жителей соседнего дома сообщил, что скульптура на реставрации и скоро вновь займёт свое место», – говорится в публикации.

Скульптурная композиция «Школьницы» стояла во дворе сталинских домов Барнаула на Ленина 70 и 72. В советские время возле нее принимали в пионеры, для жителей округи она стала местной достопримечательностью.

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