Горняк22: Жителей поселка под Барнаулом могут лишить единственного автобусного маршрута

Единственный автобусный маршрут, который «связывает» поселок Черемное Павловского района и Барнаул, хотят закрыть с 1 октября. Пока никто из властей всех уровней не готов взять ответственность на себя

Жители поселка Черемное Павловского района боятся, что единственный автобусный маршрут №149, который там ходит, перестанет работать. О том, что уже с 1 октября 2021 года автобус перестанет ходить через населенный пункт, «Толку» рассказала местная жительница Наталья Гордеева.

«Отрежут от большого мира»

Наталья Гордеева рассказала, что она, как и многие односельчане, работает на барнаульском предприятии «Русский хлеб». Чтобы вовремя приехать на смену, которая начинается ночью и заканчивается утром, они тратят по несколько часов на дорогу.

От поселка до Барнаула идет только один автобус – маршрут №149. Если его закроют, то жителей фактически отрежут от краевой столицы.

«Что нам делать? Мы остаемся без связи с городом, как мы на работу будем добираться? Я за смену получаю 1,2 тыс. рублей, для меня это деньги!», – говорит женщина.

Гордеева жалуется, что поселок и так «умирает»: закрыли почтовое отделение, пенсионерам приходится ездить до соседнего села, а если закроют единственный автобусный маршрут, то ситуация станет безвыходной.

«Нам водители и кондукторы с этого маршрута с улыбкой говорят, что мы скоро будем пешком ходить. А это не смешно. В Барнауле у меня единственный заработок. В деревне птицефабрику закрыли, на сахарный завод нас не берут», – жалуется женщина.

Фото: аккаунт администрации Павловского района в Instagram

Гордеева рассказала, что тревогу они забили около 10 дней назад, когда узнали, что могут остаться без транспортного сообщения.

«Автобус и так ходил несколько раз в день: например, чтобы успеть на работу, приходилось выезжать раньше и два часа болтаться по Барнаулу, потому что запускают на предприятие в строго определенное время. Но хоть так, чем совсем без автобуса», – говорит Наталья Гордеева.

Перевозчику выставили претензии

Глава Павловского района Антон Воронов, в разговоре с «Толком» пояснил, что по результатам проверки прокуратуры барнаульскому перевозчику, обслуживающему маршрут, выставили претензии.

«На данный момент, как я понимаю, власти Барнаула выясняют у минтранса региона, есть ли возможность организации межмуниципального маршрута. Мы до главы села Черемное эту информацию довели, он уже должен довести ее до жителей. Жители, насколько я знаю, подготовили обращение в минтранс, и им официально ответят, я думаю», – заявил Воронов.

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Также информацию о судьбе маршрута №149 опубликовали в официальном аккаунте администрации Павловского района в Instagram. В посте сказано, что вопрос о движении автобусов по маршруту сегодня «активно обсуждается».

«С учетом того, что это межмуниципальный маршрут (находится вне предметов ведения органов местного самоуправления), то по требованию прокуратуры вопрос по установлению маршрута находится на рассмотрении в минтрансе региона», – сказано в публикации.

Кто отвечает за решение проблемы

В Министерстве транспорта Алтайского края «Толку» заявили, что «взяли вопрос на свой контроль». Однако решением ситуации «занимается профильный комитет администрации Барнаула», так как «Маршрут садоводческий и находится в реестре муниципальных маршрутов».

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула «Толк» заверили, что это все же межмуниципальный маршрут.

«Поэтому организация движения относится к полномочиям алтайского министерства транспорта», – уточнили в комитете.

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