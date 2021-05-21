Горняк22: Заменит ли нас искусственный интеллект и как выявлять «фейки» в интернете

В России стартовал крупнейший просветительский марафон страны – «Новое знание». Проходит он в офлайн и онлайн-формате.

С 20 по 22 мая в 8 городах состоится больше 100 лекций и мастер-классов от тех, кто стал профессионалом в своей сфере и прославился на весь мир. Среди 150 спикеров — бизнесмены, учёные, деятели искусства и кино.

«Перед нами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — заявил на открытии марафона первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

21 мая основатель Apple Стив Возняк ответит на вопрос: заменит ли искусственный разум человеческий интеллект. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков расскажет, как отличить «фейки» от правды. Мастер-класс даст ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Найти полную программу марафона и посмотреть выступления звёздных спикеров можно на сайте «Нового знания» — http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia.

Алтайская правда