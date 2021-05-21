Горняк22: Тише едешь – дальше будешь! Гороскоп с 22 по 28 мая 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 22 по 28 мая 2021 года.

ОВЕН

Лучше отсидеться потихоньку в сторонке от любых дел. Сейчас любая ваша деятельность будет излишней и направлена против вас. В лучшем случае придется переделывать заново, в худшем – наломаете дров на полгода вперед.

ТЕЛЕЦ

Борьба нового со старым продолжается, и новое проигрывает. А значит, сохраняйте статус-кво, берегите то, что есть. Работа, дом, материальный уровень, дай Бог сохранить то, что есть, в неизменном виде.

БЛИЗНЕЦЫ

Поменьше телефонных звонков и общения, вы можете подвергнуться обману, вероятна потеря денег. Не отвечайте на незнакомые номера, не разговаривайте с незнакомцами. Возможно, через неделю скажете спасибо.

РАК

Отвлекитесь работой от невеселых мыслей, ведь потихоньку дела движутся вперед. Неплохо было бы заняться и своей физической формой: хотя бы начать делать зарядку или пробежки по утрам.

ЛЕВ

У вас грядут крупные денежные затраты, возможен ремонт в доме. Чтобы было не так печально, сделайте его плановым и начните пока с малого. Если есть возможность работать на дому, не упускайте ее. Желательно побольше отдыхать и приводить в порядок нервную систему.

ДЕВА

Великолепно провести текущую неделю не особо общаясь и покидая дом. Придут интересные идеи насчет ремонта. У вас может получиться ничуть не хуже, чем в журналах.

ВЕСЫ

Может быть, подходит время узаконить свои отношения, во всяком случае, стоит всерьез поразмышлять об этом, обсудив со второй половинкой. В любом случае партнерские отношения сейчас радуют и укрепляются, и в вашей власти сделать все от вас зависящее, чтобы сохранить свое счастье на долгие годы.

СКОРПИОН

У вас наверняка сейчас много работы, высокая загруженность. В перспективе – заслуженное вознаграждение. Но все необходимые задачи удастся выполнить не так быстро, да и результат будет получаться медленнее, чем хотелось бы. Но таковы сейчас правила игры.

СТРЕЛЕЦ

Мужчины вашего знака могут временно стать столь прижимистыми, что и не узнать. Экономить вы собираетесь отнюдь не на себе, а на второй половинке, отказав ей в маленьких и больших радостях. Желательно проявить благородство.

КОЗЕРОГ

В перспективе весьма ожидаем приход достаточно серьезной суммы денег через пожилых родственников или окончание давно тянувшейся тяжбы. Но необходимо научиться поступать с хитростью и мягкостью, находить разумный компромисс. Это в ваших интересах.

ВОДОЛЕЙ

Судьба приготовила вам шанс на судьбоносное знакомство, которое с большей долей вероятности приведет вас в ЗАГС. Так что не стоит оставаться ближайшие дни дома, лучше навести марафет, надеть свои лучшие наряды и вперед – покорять людей своим обаянием!

РЫБЫ

Осторожнее с финансами: сейчас деньги могут легко прийти, но еще быстрее уйти, оставив вас даже еще и с долгами. Будьте внимательны и благоразумны! Потому что есть опасность забыть об интересах семьи и близких, спустив все на себя, любимого. На минуточку может показаться, что вам все по плечу и трудные времена позади, но это иллюзии.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

Алтайская правда