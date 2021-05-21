Горняк22: На 545 тыс. рублей оштрафовали вернувшихся на родину жителей Алтая за несданные тесты на COVID

В Алтайском крае штрафуют жителей, вернувшихся из-за границы и не прошедших тестирование на коронавирус. Если ранее туристы после поездки за рубеж были обязаны пройти одно обследование, то с 1 мая должны дважды сдавать тест на COVID-19 в течение пяти дней.

«По фактам не прохождения обязательного тестирования после возвращения из-за границы составлено 134 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. В отношении 63 из них суд вынес решение на общую сумму штрафов в 545 тыс. рублей. Остальные материалы еще находятся на рассмотрении в суде», — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР вернувшимся из-за рубежа необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не менее суток. Результаты необходимо загрузить на портал госуслуг. В зависимости от результатов анализа либо человек ведет свободный образ жизни, либо вводятся ограничительные мероприятия.

Алтайская правда