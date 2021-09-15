Горняк22: Из барнаульского двора исчезла скульптура «Школьницы»

Скульптура "Школьницы" Фото: instagram.com/altayregion.privet22

Композиция располагалась во дворе жилых домов в центре города. Местные жители поделились фото того, что на ее месте остался лишь фундамент, а самих фигур нет

Скульптурная композиция «Школьницы», которая располагалась во дворе жилых домов на Ленина, 70 и 72, в Барнауле, пропала со своего постамента. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

В администрации Октябрьского района пока не прокомментировали исчезновение статуи.

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По словам аспиранта института истории АлтГУ Александра Коровниченко, законом такие объекты практически никак не защищены и часто страдают от вандалов.

«Фактически нет организации, которая действительно бы их охраняла, подвергала бы регулярному осмотру и реконструкции», – прокомментировал историк.

Известно, что «Школьниц» установили во дворе четырехэтажек во времена застройки района – в 1950-е – начале 1960-х годов. Этот кусочек советского наследия был местной достопримечательностью.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на рубцовском вокзале установили новый арт-объект.

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