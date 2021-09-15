Горняк22: Фонтанчик горячей воды забил в частном секторе Барнаула

Фонтан из-под земли Фото: Барнаул22

«Мини-гейзер» забил возле гаражей, подтопив округу. При этом, судя по видео, рядом в нескольких метрах расположена газовая установка

Выход горячей воды на поверхность земли произошел в Барнауле. Кадры с места происшествия появились в сообществе «Барнаул 22».

Уточняется, что коммунальная авария произошла по адресу: улица Северо-Западная, 254.

«Ручеек из горячей воды побежал по улицам», – написал автор поста.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что на дороге в центре Барнаула появилась огромная яма на две полосы из-за коммунальной аварии.

ТОЛК