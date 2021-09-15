Горняк22: Газовые заправки Барнаула оштрафовали на 12 млн за ценовой сговор

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Дело стало итогом масштабной проверки, инициированной УФАС осенью 2019 года в связи с многочисленными обращениями граждан

Федеральная антимонопольная служба обязала нескольких владельцев газовых заправок Барнаула выплатить крупные штрафы за сговор в цене. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В ходе проверок антимонопольщиков зафиксированы одинаковые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на стелах, информационных стендах и в чеках АГЗС краевой столицы. Часть из них предоставить объективные основания для этого не смогли.

В ФАС пришли к выводу, что ситуация стала результатом устной договоренности предпринимателей.

В общей сложности владельцы заправок должны будут выплатить почти 12 млн рублей штрафа. Кроме того, материалы на них направили в правоохранительные органы.

О том, что УФАС выявило несколько компаний в Барнауле, которые реализовали СУГ в 2019 году по единой цене – 25,50 рублей за литр, стало известно в августе 2020-го. Речь шла о пяти заправках – «Газавтонефть», ИП Карташева, «Микрон», «Газкомпани» и «Газпрофнефть».

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