Горняк22: Депутаты рассмотрят изменения в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве

В ходе 54-й сессии депутаты АКЗС рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве». Он подготовлен в связи с измененим федерального законодательства и с учетом внесенных предложений.

По словам председателя комитета по правовой политике Дениса Голобородько, предлагается уточнить условия агитации в интернете, увеличить размер избирательных фондов, усовершенствовать организацию работы избирательных комиссий. Кроме того, ограничить в ходе выборов деятельность лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Так, предлагается наделить Избирательную комиссию Алтайского края полномочиями, которые позволят обращаться в Роскомнадзор при выявлении материалов в интернете, не соответствующих требования российского законодательства.

Также уточнены сроки проведения предвыборной агитации. В случае принятия решения о применения многодневного голосования агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Кроме того в законопроекте уточнены сроки реализации права на судебную защиту нарушенных избирательных прав, сообщает пресс-служба АКЗС.

В целях повышения прозрачности проведения выборов предлагается увеличить предельный размер избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений. Намечено увеличить процентное соотношение добровольных пожертвований: для юрлиц — до 20% от предельного размера расходования, для граждан — 5%.

В проекте закона уточнены права и обязанности субъектов, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, в законопроект включены нормы, определяющие порядок освобождения от обязанностей члена Избиркома. Вносится ряд изменений и в порядок возложения полномочий избирательных комиссий.

Законопроект предлагается для принятия в двух чтениях.

Алтайская правда