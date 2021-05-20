Горняк22: Виктор Томенко встретился с бизнес-омбудсменом по Алтайскому краю

Рабочая встреча была посвящена подготовке доклада о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае за 2020 год. Этот документ ежегодно рассматривается на сессии АКЗС. Также доклад будет представлен в краевую Общественную палату, Уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Андрея Осипова, подготовка доклада проходила с участием широкого круга экспертов. Они выделили как положительный опыт, так и системные проблемы в сфере предпринимательства, а также предложения по совершенствованию законодательства.

В докладе впервые был предусмотрен раздел о влиянии пандемии на развитие бизнеса в Алтайском крае. Кроме того, бизнес-омбудсмен рассказал об инициативах на федеральном уровне по смягчению условий предстоящей маркировки молочной продукции. В ходе встречи также обсудили дальнейшее совершенствования регионального налогового законодательства, сообщает пресс-служба губернатора края.

Как отметил Виктор Томенко, в регионе выстроена эффективная система взаимодействия органов власти с предпринимателями.

«Такой подход, как проведение регулярных встреч, и таких крупных событий, как конгресс предпринимателей, это очень хорошие формы, чтобы находиться в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом. Будем чутко следить за ситуацией, государство настроено помогать и оказывать поддержку в развитии бизнеса», — подчеркнул глава региона.

Фото: Антон Червяков

Алтайская правда