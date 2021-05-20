Горняк22: Коридор затмений в мае. Время изменить судьбу

В конце мая нас ждет коридор затмений. Астрологи уверены, что в этот период произойдут события, которые повлияют на последующие 18 лет.

Коридор затмений – это небольшой период между лунным и солнечным затмением. Он начнется 26 мая с полного затмения Луны и закончится 10 июня, когда произойдет кольцеобразное затмение Солнца.

Ученые уверены, что коридор затмений прямого воздействия на человека не оказывает. Все происходит индивидуально. Наиболее чувствительные люди будут испытывать на себе его влияние, менее восприимчивые — никак этого не почувствуют.

По мнению же психологов, гипотеза, что во время солнечных и лунных затмений человек испытывает какое-то особое воздействие— это всего лишь привычка верить в приметы либо самовнушение.

Однако астрологи с ними в корне не согласны. Они считают, что период между затмениями — это уникальная возможность изменить судьбу. По их мнению, в это время с людьми могут происходить фатальные события, которые станут основой для последующих 18 лет. Лишь через этот период Солнце и Луна вновь окажутся в том же самом знаке зодиака в момент затмения.

Следующий коридор затмений нас ждет с 19 ноября по 4 декабря.

Алтайская правда