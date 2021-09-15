Горняк22: 18 сентября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарка Фото: pexels.com

В связи с эпидемиологической обстановкой покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим. Дополнительную информацию можно получить по телефону 37-04-64

В субботу, 18 сентября, в каждом барнаульском районе пройдут осенние продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии города.

На ярмарке горожане смогут приобрести фрукты, овощи, муку, крупы, яйцо, сахар, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо, колбасные и рыбные деликатесы от производителей.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Центральный район – пр. Красноармейский, 36, и ул.Чайковского, 21;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае больше всего в Сибири подорожала продуктовая корзина. Самую дорогую корзину при этом зафиксировали в Красноярском крае. Набор продуктов питания составляют на одного человека. В него входит 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов.

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