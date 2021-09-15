Горняк22: 232 случая ковида выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 22 человека

Коронавирус Фото: pexels.com

За последние 24 часа наибольшее количество зараженных выявили в Барнауле (60 случаев), Бийске (22) и Рубцовске (15)

232 новых случая коронавируса выявили за сутки на 14 сентября в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 73 779 человек. При этом каждый 14-й случай заражения ковидом в регионе – это дети, сейчас таковых уже 5 254 (23 за сутки), сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 14 сентября

За сутки в регионе умерли 22 пациента, заразившихся коронавирусом, 20 – от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались уже 5 043 заболевших.

Количество тяжелобольных коронавирусом сейчас – 523, из них 216 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

289 пациентов выздоровели за сутки, за все время – 56 817.

В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находится 2 591 пациент.

Минздрав развернул 3 610 коек (–409 за сутки), к кислороду имеют подключение 3 120, с ИВЛ – 328. Резервных коек сейчас – 678.

Всего в России сейчас 7,1 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. За это время погибли 193,4 тыс. инфицированных.

Вакцинация в Алтайском крае

На 14 сентября Алтайский край получил 904,1 тыс. комплектов вакцины.

В данный момент прививается 657,7 тыс. человек, из них 106,9 тыс. человек получили первую дозу вакцины, 548 тыс. человек привиты полностью.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 60,

Бийск – 22,

Рубцовск – 15,

Новоалтайск – 9,

Заринск и Шипуновский район – по 8,

Усть-Калманский район – 7,

Троицкий район – 6,

Калманский, Курьинский, Локтевский и Усть-Пристанский районы – по 5,

Красногорский, Мамонтовский, Первомайский, Топчихинский, Угловский и Целинный районы – по 4,

Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Ключевской, Косихинский, Кытмановский, Михайловский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский и Третьяковский районы – по 3,

Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский и Поспелихинский районы – по 2,

Заринский район – 1.

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