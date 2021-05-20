Горняк22: Алтайские стройотряды готовятся к третьему трудовому семестру

Рубцовский стройотрядовец Александр Глотов рассказал, как его отряд «Авангард» готовится к третьему трудовому семестру.

21-летний Александр Глотов со школы не привык сидеть на месте. Помимо того что учится на программиста в филиале АлтГТУ – Рубцовском технологическом институте, парень является комиссаром студенческого строительного отряда «Авангард». Прикладывает максимум усилий к тому, чтобы бойцам было интересно развиваться в разных направлениях: трудовом, творческом, спортивном.

– В школе играл в КВН. Представители моего будущего отряда в то же время участвовали в юмористической игре, так и познакомились. Решил для себя стать частью молодежного движения. Это было несложно, – вспоминает Александр Глотов.

Его задача как комиссара состоит в подготовке бойцов к мероприятиям, организации досуга для них. В «Авангарде» 20 человек. Найти подход к каждому активисту непросто. В этом деле надо быть тонким психологом, к чему и стремится сегодняшний герой «АП». Его лидерские качества, сдержанность и четкость в работе помогают достичь хороших результатов.

Отряду больше 20 лет. Традиционно в рамках третьего трудового сезона парни и девушки выезжают на престижные всероссийские, межрегиональные, зональные стройки. Так, в пандемийный год ребята помогали возводить питерский небоскреб на территории комплекса «Лахта-центр».

– Добирались до Северной столицы на поезде. Дорога заняла четверо суток. Брали с собой консервы, заварную лапшу. Наше фирменное блюдо – крабовый салат. Он вкусный и быстро готовится, – вспоминает Александр Глотов.

Две недели ребята находились в обсервации. Знакомились с другими отрядами в онлайн-формате. Сезон в целом прошел хорошо. Взяли призовые места по трудовым и творческим показателям. Кроме того, каждый из бойцов неплохо заработал.

– После своего первого трудового семестра я купил профессиональный фотоаппарат. Отработав еще один сезон, взял хороший сотовый телефон, – продолжает комиссар.

Кстати, в нынешнем году «Авангард» снова едет в Санкт-Петербург, правда на другую стройку. Еще одно важное достижение для рубцовских ребят – появление своего отряда Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Он называется «Снегири».

– Раньше для участия в проекте выезжали в край, в Барнауле нас распределяли по разным отрядам. Теперь у нас есть собственная команда. Этой зимой мы трудились в Горняке. Помогали ветеранам, убирали снег во дворах, проводили концерты, – подытожил собеседник.

Алтайская правда