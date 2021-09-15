Горняк22: Виктор Томенко приехал в Рубцовск с «инспекцией» дорог

Виктор Томенко в Рубцовске Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В ходе рабочей поездки глава региона обсудил с руководством города вопросы социально-экономического развития Рубцовска

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с рабочей поездкой отправился в Рубцовск, сообщает пресс-служба правительства региона.

В администрации города губернатор провел совещание, посвященное состоянию улично-дорожной сети райцентра. По его словам, впервые объем финансирования, направленный на ремонт дорог в городе, увеличили в два с половиной раза.

«С учетом итогов этого года возьмем за правило выделять Рубцовску на дороги ежегодно по 200 млн рублей. В ближайшие годы сделаем эту работу и проблемы преодолеем», – рассказал Виктор Томенко.

Глава региона также поручил изучить вопрос по передаче в краевую собственность более 5 км дорог, которые являются центральными в Рубцовске.

«Тогда Минтранс вместе с краевым управлением автодорог мог бы учитывать это при реализации своих больших планов. В этом году общий объем дорожных работ оценили в 13 млрд рублей», – отметил губернатор.

Ранее губернатор Алтайского края и Герой России Алексей Романов приехали на добровольческий форум в Алейске. Всего в мероприятии приняли участие 50 добровольцев из десяти районов края.

В городе также открыли первый в крае муниципальный центр поддержки добровольчества. Всего в разных городах края откроют семь таких центров.

ТОЛК