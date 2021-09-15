Горняк22: Более 2 млрд рублей потратят в Барнауле на подготовку к отопительному сезону

Отопительный сезон Фото: Дарья Тяжина

Ковид серьезно тормозил процесс подготовки: болели рабочие, ощущалась нехватка технического кислорода в связи с выросшими потребностями госпиталей

Готовность Барнаула к отопительному сезону достигла 80% – об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Более 2 млрд рублей выделили городу на подготовку к зиме, из них 1,3 млрд предусмотрены ремонтной кампанией СГК.

Еще 665 млн рублей должны потратить на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения, более 60 млн рублей ушло на подготовку объектов электросетевого хозяйства. Сейчас ремонт теплосетей завершается.

На неделе с 20 сентября ориентировочно планируется старт отопительного сезона.

По словам Сергея Пашковского, ковид серьезно тормозил процесс подготовки: болели рабочие, ощущалась нехватка технического кислорода в связи с выросшими потребностями госпиталей.

Компания СГК в 2021 году планировала переложить в Барнауле 32 км теплосетей. В итоге выполнят несколько больше, чем планировалось, заявил директор БТСК Александр Гросс. Готовность предприятия к отопительному сезону он оценил в 90%.

«Мы планируем заместить котельную на ул. Никитина, 22, – она у нас уже на финишной прямой. Также до конца года заместим котельную на Куете в ИК-3 – мы от нее надеемся выполнить строительство сети, чтобы переключить поселок на ТЭЦ-3», – объяснил директор БТСК.

Завершается замена оборудования в котельных на ул. Анатолия, 193, и в поселке Гоньба, на ул. Советской, 1б.

Работы, которые влияют на подачу теплоснабжения, в БТСК планируют завершить к следующей неделе. Но в теории, подчеркнул Александр Гросс, тепло могут подайть хоть сейчас.

80% домов в Барнауле уже выдали акты готовности к зиме. Выдают паспорта готовности и управляющим организациям, которые сдали 100% фонда: 57 компаний уже их получили, заявки продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что энергетики готовы подключать к теплу дома по заявкам жильцов.

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