Горняк22: Охотник за вирусами. Где выгодно приобрести рециркулятор для обеззараживания воздуха

Лето! Некогда болеть! Однако инфекции не дремлют. Поэтому так важно, чтобы дома и на работе был чистый воздух.

«Алтайэнергосбыт» предлагает сохранять здоровье, обеззараживая воздух от вирусов с помощью рециркулятора.

5 очевидных преимуществ таких приборов:

Эффективно очищают помещение от вирусов и микробов;

Обеззараживание происходит внутри корпуса;

Безвреден для людей и животных;

Малое энергопотребление;

Простое управление.

Приобрести рециркуляторы по привлекательной цене можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.

На правах рекламы

Алтайская правда