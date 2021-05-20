Горняк22: Охотник за вирусами. Где выгодно приобрести рециркулятор для обеззараживания воздуха
Лето! Некогда болеть! Однако инфекции не дремлют. Поэтому так важно, чтобы дома и на работе был чистый воздух.
«Алтайэнергосбыт» предлагает сохранять здоровье, обеззараживая воздух от вирусов с помощью рециркулятора.
5 очевидных преимуществ таких приборов:
- Эффективно очищают помещение от вирусов и микробов;
- Обеззараживание происходит внутри корпуса;
- Безвреден для людей и животных;
- Малое энергопотребление;
- Простое управление.
Приобрести рециркуляторы по привлекательной цене можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.
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