Горняк22: Что за шоу «Звезды в Африке» и когда выйдет первая серия

Шоу "Звезды в Африке" Фото: Скриншот видео

ТНТ анонсировал выход нового реалити-шоу и назвал дату премьеры на телеканале. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян

Дата выхода шоу «Звезды в Африке»

Премьера шоу «Звезды в Африке» состоится в воскресенье, 19 сентября, на канале ТНТ в 20.00. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала.

В чем смысл шоу «Звезды в Африке»

В новом реалити-шоу на ТНТ примут участие 15 знаменитостей. Среди них актеры, музыканты, спортсмены и блогеры. Звезды месяц будут жить на берегу дикой реки в регионе Лимпопо, им предстоит бороться за еду, налаживать отношения друг с другом и проходить жестокие испытания.

Каждый участник может в любой момент покинуть реалити, если поймет, что больше не может находиться в таких условиях. Для этого нужно всего лишь прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!».

Победителем окажется лишь один участник, который в финале получит выигрыш в размере 5 млн рублей. Эти деньги организаторы шоу направят в благотворительный фонд по защите исчезающих видов животных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Участники шоу «Звезды в Африке»

Ведущими нового реалити-шоу на ТНТ стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Они будут наблюдать за участниками со стороны, а также поддерживать их в самые трудные моменты.

Известно, что в числе участников телепроекта будут Стас Ярушин, Анна Хилькевич, Андрей Гайдулян, Айза, Алексей Ягудин и многие другие.

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