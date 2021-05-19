Горняк22: Уровень образования жителей Алтайского края растет год от года

Уровень образования жителей Алтайского края неуклонно возрастает. Об этом говорят данные последних четырех проведенных Всероссийских переписей населения.

По данным Алтайкрайстата, эта тенденция к росту образованных людей неизменно увеличивается последние 50 лет. Так, в 1970 году из тысячу человек в возрасте 15 лет и старше лишь 196 имели образование: от высшего до среднего. В 1979 году уже 356 человек, в 1989 г. – 580, в 2002 году – 730, в 2010 году — 783.

Последняя Всероссийская перепись населения в 2010 году показала, что более половины жителей региона старше 15 лет имеют профессиональное образование.

За 2002–2010 годы число окончивших вузы увеличилась в Алтайском крае почти на треть. Из них степень бакалавра имели 11,1 тыс. человек (3,2%), специалиста – 327,1 тыс. (95,0%) и магистра 6,2 тыс. (1,8%). На 9,3% увеличилось число имеющих среднее профобразование. Однако в 2,3 раза стало меньше жителей региона с начальным профессиональным образованием.

Алтайская правда