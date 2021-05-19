Горняк22: Почти 1 млн рублей оплатил алиментщик из Барнаула

Злостный неплательщик алиментов из Барнаула нашел необходимую сумму для погашения задолженности только после того, как у него арестовали часть дома.

У барнаульских судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам в размере более 919 тыс. рублей. Мужчина длительное время скрывался и уклонялся от оплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

«Вспомнить» о родительских обязательствах его заставили меры принудительного характера: у него арестовали четвертую часть дома. Только после этого должник незамедлительно нашел деньги и полностью погасил всю задолженность по алиментам.

Барнаул

Алтайская правда