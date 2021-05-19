Горняк22: Татьяна Ильюченко считает, что пандемия оживила идею перехода на четырехдневку

18 мая председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко ответила на вопросы участников интернет-конференции. Один из них касался возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Татьяна Ильюченко считает, что это предложение требует серьезной проработки. Она отметила, что ряд предприятий уже применяют эту форму и используют гибкий режим труда, сообщает пресс-служба АКЗС.

«Современные цифровые технологии, автоматизация, роботизация, безусловно, будут способствовать высвобождению рабочих ресурсов. Пандемия оживила идею перехода на четырехдневку, но это не должно быть в ущерб экономике», — подчеркнула она.

Татьяна Ильюченко уверена, что нужно изучить последствия принятия этого решения, выстроить алгоритм действий, предварительно провести эксперимент в отдельных компаниях и регионах.

Также парламентарий ответила на вопросы об использовании спортивных объектов после проведения Кубка мира по гребле, о доступности спортплощадок, о сроках новых выплат семьям с детьми.

Алтайская правда