Горняк22: До 2000 школьников Бийска отдохнут этим летом в городских загородных лагерях

На днях глава алтайского наукограда Бийск Александр Студеникин проверил темпы подготовительных работ к летнему оздоровительному сезону. Первым среди проверяемых стал лагерь «Факел», который теперь является обособленным подразделением средней школы № 18. Напомним, здесь на протяжении двух лет проводились крупномасштабные капитальные работы, которые коснулись практически всей инфраструктуры учреждения.

Были отремонтированы корпуса, столовая, установлены две площадки уличных тренажеров, обустроены также волейбольные и баскетбольные площадки. В планах – развернуть футбольное мини-поле. Все эти работы выполнялись на средства Алтайского края и города. В перспективе лагерь даже станет круглогодичным.

На сегодняшний день коллектив учреждения готовится к приему детей – красит, чистит территорию, готовит бассейн к работе. «Факел» будет готов принять до 130 детей за смену, то есть 520 за лето. На сегодняшний день выкуплено

259 путевок.

В сосновом бору

Если «Факелу» еще предстоит после долгого простоя вернуть детскую любовь, то «Ракета» вблизи озера Канонерского давно и по праву является одним из излюбленных мест отдыха юных бийчан. Лагерь достаточно компактен, расположен в красивом сосновом бору и обеспечен всем необходимым для комфортного отдыха детей.

– Сегодня здесь тоже ведутся последние подготовительные работы после зимы, а красивые и просторные корпуса готовы принять до 160 детей в смену, – сообщили «АП» в управлении образования Бийска.

«Лесная сказка»

Еще одно учреждение Бийска, расположенное в живописном лесу, будет готово принять юных бийчан на отдых этим летом. «Лесная сказка» давно уже полюбилась многим детям.

Степень готовности лагеря уже на достаточно высоком уровне. Один из лучших бассейнов не будет простаивать и в этом году. В смену здесь отдохнет порядка 210 детей.

Сезон начнётся вовремя

В этом году планируется проведение четырех смен в каждом лагере, в том числе будут организованы профильные потоки для активистов детских организаций и волонтеров, творческих коллективов, кадетов и спортсменов. Практически сформирован педагогический состав учреждений. Вожатские отряды будут работать от АГГПУ им. В.М. Шукшина и Бийского педагогического колледжа.

– В целом темпы подготовки неплохие, сезон начнется вовремя, – уверен глава Бийска Александр Студеникин.

– Кстати, в управлении образования еще есть путевки в лагеря «Лесная сказка», «Ракета» и «Факел». Это прекрасная возможность отправить детей отдохнуть в действительно хороших условиях под присмотром профессиональных педагогов, – также отметил бийский градоначальник.

Заявку на путевку можно подать на сайте https://zayavka22.ru.

Новости Бийска

Алтайская правда