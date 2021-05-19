Горняк22: 99 лет назад: День пионерии отмечается 19 мая

День пионерии отмечается 19 мая в России — в День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Она была основана после гражданской войны в 1922 году. В этом году пионерская организация справляет 99 годовщину.

До распада СССР в День пионерии устраивали праздничные линейки. На них октябрят принимали в пионеры. Они торжественно произносили клятву, им завязывали галстук и прикрепляли пионерский значок.

Праздник был учрежден в соответствии с принятым решением Всероссийской конференции комсомола в честь создания отрядов пионеров. Именно тогда красный галстук стал непременным атрибутом всех школьников. Обычно в этот день октябрята, пионеры и их вожатые — комсомольцы — проводили такие яркие и запоминающиеся сборы, концерты, парады, зажигали пионерские костры.

В Барнауле первый пионерский отряд имени Спартака появился в 1923 году. Он находился при судоремонтном заводе в Бобровском Затоне. Среди 40 первых пионеров краевого центра была Татьяна Майорова (Ваганова), которая впоследствии написала несколько книг об истории пионерского движения региона: «Первая пионерская организация на Алтае», «Юные ленинцы Алтая», «Годы пионерские мои» и другие.

После распада Советского Союза, когда перестала существовать в прежних масштабах пионерия, праздник утратил свое прежнее значение. Этот праздник в стране отмечают и сейчас, поскольку пионерские организации еще существуют, но в несколько измененном виде. В настоящее время День пионерии неофициально отмечается детскими организациями, которые занимаются организацией детского отдыха.

Алтайская правда